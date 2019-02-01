Рельсовый автобус в "Борисполь" могут заменить на новые электропоезда

Крюковский вагоностроительный завод разработал концепцию гибридного электропоезда, который сможет курсировать на таких неэлектрифицированных участках железной дороги как "Киев — аэропорт Борисполь".

Об этом сообщает avianews.com.

Сейчас предприятие на собственные средства начало работы по созданию модельного ряда электропоездов с питанием от сети постоянного и переменного токов.

По данным КВСЗ, проект по созданию моделей вагонов, которые войдут в состав электрички, обойдется почти в 200 млн грн.

В течение 2019-2020 годов предприятие планирует изготовить тестовые образцы поездов постоянного и переменного тока, провести их испытание и начать поставки техники в 2021 году.

По данным "Укрзализныци", с 30 ноября 2018 года по 30 января 2019 года поезда "Киев Борисполь экспресс" перевезли между аэропортом Борисполь и вокзалами Киева более 105 тыс. пассажиров, выполнив 3 275 рейсов. Средняя загрузка составила около 32 человек.

"Все чаще наблюдаем максимальную заполненность экспресса. В отдельные пиковые промежутки времени рельсовые автобусы заполнены до отказа. Поэтому уже сейчас начинаем прорабатывать возможность привлечения для работы на маршруте более вместительного подвижного состава", — заявили в компании.

Статистика "Укрзализныци" показывает, что больше всего пассажиров выбирает "Киев Борисполь Экспресс" в понедельник, среду, пятницу и воскресенье, а пик перевозок находится в интервале между 17:00 и 20:00.

Напоминаем:

Подвижной состав, который сейчас используется на линии - 11 поездов PESA 620м на 91 место и 2 поезда PESA 630м на 192 места.

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