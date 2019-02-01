Все разделы
Укр / Рус

Рельсовый автобус в "Борисполь" могут заменить на новые электропоезда

Пятница, 1 февраля 2019, 19:40

Крюковский вагоностроительный завод разработал концепцию гибридного электропоезда, который сможет курсировать на таких неэлектрифицированных участках железной дороги как "Киев — аэропорт Борисполь".

Об этом сообщает avianews.com.

Сейчас предприятие на собственные средства начало работы по созданию модельного ряда электропоездов с питанием от сети постоянного и переменного токов.

 

По данным КВСЗ, проект по созданию моделей вагонов, которые войдут в состав электрички, обойдется почти в 200 млн грн.

В течение 2019-2020 годов предприятие планирует изготовить тестовые образцы поездов постоянного и переменного тока, провести их испытание и начать поставки техники в 2021 году.

 

По данным "Укрзализныци", с 30 ноября 2018 года по 30 января 2019 года поезда "Киев Борисполь экспресс" перевезли между аэропортом Борисполь и вокзалами Киева более 105 тыс. пассажиров, выполнив 3 275 рейсов. Средняя загрузка составила около 32 человек.

"Все чаще наблюдаем максимальную заполненность экспресса. В отдельные пиковые промежутки времени рельсовые автобусы заполнены до отказа. Поэтому уже сейчас начинаем прорабатывать возможность привлечения для работы на маршруте более вместительного подвижного состава", — заявили в компании.

Статистика "Укрзализныци" показывает, что больше всего пассажиров выбирает "Киев Борисполь Экспресс" в понедельник, среду, пятницу и воскресенье, а пик перевозок находится в интервале между 17:00 и 20:00.

Напоминаем:

Подвижной состав, который сейчас используется на линии - 11 поездов PESA 620м на 91 место и 2 поезда PESA 630м на 192 места.

Рекомендуем почитать: Нужен ли Киеву "Воздушный экспресс"? Опыт десяти европейских столиц

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

железная дорога Борисполь КВСЗ
powered by lun.ua
Материалы по теме
ЕК выделит почти миллиард евро на обновление ж/д инфраструктуры Украины 31 января 2019, 12:30
Чешский перевозчик хочет продлить маршрут поезда Прага—Краков до Украины 24 января 2019, 11:55
Железнодорожные перевозки из Украины в страны ЕС в 2018 году выросли почти вдвое 11 января 2019, 10:25
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте