Евро на межбанке стоит уже менее 30 гривен
Вторник, 23 апреля 2019, 17:40
23 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,63 - 26,65 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,63 - 26,65 гривни;
Евро - 29,85 - 29,87 гривни;
Российский рубль - 0,4174 - 0,4183 гривни.
Напоминаем:
23 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,66 - 26,68 гривни за доллар.
Евро на межбанке торговался по 30 - 30,03 гривни.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек, установив его на 23 апреля на уровне 26,77 гривни.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua