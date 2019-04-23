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Евро на межбанке стоит уже менее 30 гривен

Вторник, 23 апреля 2019, 17:40
 

23 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,63 - 26,65 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,63 - 26,65 гривни;

Евро - 29,85 - 29,87 гривни;

Российский рубль - 0,4174 - 0,4183 гривни.

Напоминаем:

23 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,66 - 26,68 гривни за доллар.

Евро на межбанке торговался по 30 - 30,03 гривни.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек, установив его на 23 апреля на уровне 26,77 гривни.

Экономическая правда

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межбанк

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