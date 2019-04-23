Курсы валют: межбанк, наличный, "черный" рынок

23 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,66 - 26,68 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,67 - 26,7 гривни;

Евро - 30 - 30,03 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляли 26,66 - 26,96 гривни. Евро покупают по 29,93 гривни, продают по 30,4 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,82 - 26,93 гривни, евро - 30,15 - 30,28 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек, установив его на 23 апреля на уровне 26,77 гривни.

22 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,66 - 26,68 гривни за доллар.

Экономическая правда