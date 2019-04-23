Офіційний курс: гривня зміцнилася до долара та євро
Вівторок, 23 квітня 2019, 09:11
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 8 копійок, встановивши його на 23 квітня на рівні 26,77 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,12 гривні (на 22 квітня – 30,21 гривні).
Нагадуємо:
22 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,66 - 26,68 гривні за долар.
НБУ знизив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 22 квітня на рівні 26,85 гривні.
Економічна правда
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