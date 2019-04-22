Міжбанк: Гривня різко зміцнилася після виборів

22 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,66 - 26,68 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,66 - 26,68 гривні;

Євро - 30,00 - 30,02 гривні;

Російський рубль - 0,4174 - 0,4183 гривні.

Нагадуємо:

22 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,81 - 26,85 гривні за долар.

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 22 квітня на рівні 26,85 гривні.

Економічна правда