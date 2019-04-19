Правительство отреагировало на ограничение Россией поставок нефтепродуктов

В Министерстве экономического развития и торговли считают вполне ожидаемыми ограничения Россией поставок нефти и нефтепродуктов в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

В ближайшее время Министерством экономического развития и торговли совместно с другими органами государственной власти, в частности Министерством энергетики и угольной промышленности, Министерством финансов, Министерством инфраструктуры, Государственной фискальной службой и другими, планируется провести дополнительную оценку введенных Российской Федерацией мер, а также обсудить дополнительные первоочередные действия по минимизации возможных негативных последствий для экономики Украины.

В министерстве отмечают, что в последние годы правительство Украины приложило значительные усилия, направленные на постепенное замещение импорта товаров из Российской Федерации, как за счет наращивания объемов внутреннего производства, так и из-за переориентации экспорта на внутренний рынок и диверсификации направлений поставок из других стран, в частности ЕС .

Экспорт товаров из Украины в Россию в 2018 году уменьшился на 7,2% или на 282,4 млн долл и составляет 3,7 млрд долл.

Доля России в общем объеме экспорта товаров из Украины сократилась до 7,7% по сравнению с 9,1% в 2017 году.

Доля России в общем объеме импортных поступлений в Украину также постепенно уменьшается (в 2017 году составляла 14,5%, а в 2018 году 14,2%).

При этом, внешнеторговый оборот товаров и услуг со странами ЕС за 2018 год увеличился на 13,4% и составил 49,3 млрд долл.

Доля стран ЕС в товарообороте по итогам 2018 года уже составляет 41,1%.

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Напоминаем:

Российская Федерация устанавливает запрет на экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов.

Экономическая правда