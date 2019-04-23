Официальный курс: гривня укрепилась к доллару и евро
Вторник, 23 апреля 2019, 09:11
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек, установив его на 23 апреля на уровне 26,77 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,12 гривни (на 22 апреля - 30,21 гривни).
Напоминаем:
22 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,66 - 26,68 гривни за доллар.
НБУ понизил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 22 апреля на уровне 26,85 гривни.
Экономическая правда
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