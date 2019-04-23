Официальный курс: гривня укрепилась к доллару и евро

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек, установив его на 23 апреля на уровне 26,77 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,12 гривни (на 22 апреля - 30,21 гривни).

Напоминаем:

22 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,66 - 26,68 гривни за доллар.

НБУ понизил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 22 апреля на уровне 26,85 гривни.

Экономическая правда