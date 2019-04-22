Курс валют: гривня трохи знизилася до долара та євро
Понеділок, 22 квітня 2019, 09:14
Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 22 квітня на рівні 26,85 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,21 гривні (на 19 квітня – 30,19 гривні).
Нагадуємо:
19 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,81 - 26,85 гривні за долар.
НБУ знизив офіційний курс гривні до долара на 15 копійок, встановивши його на 19 квітня на рівні 26,83 гривні.
Економічна правда
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