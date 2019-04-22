Межбанк: Гривня резко укрепилась после выборов

22 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,66 - 26,68 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,66 - 26,68 гривни;

Евро - 30,00 - 30,02 гривни;

Российский рубль - 0,4174 - 0,4183 гривни.

Напоминаем:

22 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,81 - 26,85 гривни за доллар.

Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 22 апреля на уровне 26,85 гривни.

Экономическая правда