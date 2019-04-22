Курсы валют после выборов: межбанк, наличный, "черный" рынок

22 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,81 - 26,85 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,79 - 26,82 гривни;

Евро - 30,12 - 30,15 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляли 26,86 - 27,16 гривни. Евро покупают по 30,13 гривни, продают по 30,61 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,02 - 27,12 гривни, евро - 30,38 - 30,47 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 22 апреля на уровне 26,85 гривни.

19 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,81 - 26,85 гривни за доллар.

Экономическая правда