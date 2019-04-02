Гривня спокойно отреагировала на результаты выборов
Вторник, 2 апреля 2019, 09:40
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 2 апреля на уровне 27,19 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 30,55 гривни (на 1 апреля — 30,57 гривни).
Напоминаем:
1 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,20 - 27,23 гривни за доллар.
1 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,98 — 27,03 гривни за доллар.
Экономическая правда
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