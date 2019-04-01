Курс гривни: межбанк, наличный, "черный" рынок

1 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,20 - 27,23 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:30 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,22 - 27,25 гривни;

Евро - 30,61 - 30,64 гривни;

Российский рубль - 0,4164 - 0,4170 гривни.

На наличном рынке по состоянию на 11:47 котировки гривни к доллару составляли 27,12 - 27,40 гривни. Евро покупают по 30,43 гривни, продают по 30,90 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,21 - 27,27 гривни, евро - 30,66 - 30,76 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 1 апреля на уровне 27,20 гривни.

29 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,28 - 27,33 гривни за доллар.

Экономическая правда