Курс гривни: межбанк, наличный, "черный" рынок
1 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,20 - 27,23 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:30 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,22 - 27,25 гривни;
Евро - 30,61 - 30,64 гривни;
Российский рубль - 0,4164 - 0,4170 гривни.
На наличном рынке по состоянию на 11:47 котировки гривни к доллару составляли 27,12 - 27,40 гривни. Евро покупают по 30,43 гривни, продают по 30,90 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,21 - 27,27 гривни, евро - 30,66 - 30,76 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 1 апреля на уровне 27,20 гривни.
29 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,28 - 27,33 гривни за доллар.
Экономическая правда
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