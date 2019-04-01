Закрытие межбанка: гривня укрепилась
Понедельник, 1 апреля 2019, 18:04
1 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,98 — 27,03 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США — 26,98 — 27,03 гривни;
Евро — 30,31 - 30,37 гривни;
Российский рубль — 0,4114 - 0,4124 гривни.
Напоминаем:
1 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,20 - 27,23 гривни за доллар.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 1 апреля на уровне 27,20 гривни.
Экономическая правда
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