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Закрытие межбанка: гривня укрепилась

Понедельник, 1 апреля 2019, 18:04
 

1 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,98 — 27,03 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США — 26,98 — 27,03 гривни;

Евро — 30,31 - 30,37 гривни;

Российский рубль — 0,4114 - 0,4124 гривни.

Напоминаем:

1 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,20 - 27,23 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 1 апреля на уровне 27,20 гривни.

Экономическая правда

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