В 2018 году газ для предприятий стоил на 20% больше, чем в 2017 году — Госстат

Газ для небытовых потребителей во втором полугодии прошлого года стоил в среднем на 19,9% больше, чем в течение аналогичного периода 2017 года.

Об этом говорится в данных Государственной службы статистики.

Средняя цена природного газа для небытовых потребителей во втором полугодии 2018 года составляла 11,01 тыс грн за 1 тыс. кубометров, что на 19,9% больше, чем во втором полугодии 2017 года.

Населения в июле-декабре прошлого года покупало природный газ в среднем по 8,134 тыс грн за 1 тыс. кубометров – на 16,9% больше, чем в течение аналогичного периода 2017 года.

Данные для бытовых потребителей приведены с учетом НДС, тарифов на транспортировку и распределение и торговой наценки; для небытовых − с учетом НДС, тарифов на транспортировку и распределение.

В целом, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя и временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

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Напоминаем:

Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил о снижении в апреле 2019 года цены импортируемого газа ниже установленного для населения уровня, утвержденного постановлением Кабмина PSO.

По расчетам главы правления НАК, с учетом НДС и расходов на транспортировку и поставку цена газа ожидается на уровне примерно 8380 грн/тыс. куб. м, тогда как население, согласно постановлению, платит по 8550 грн/тыс. куб. м.

В этой связи Коболев предложил Кабинету министров отменить режим спецобязательств и открыть рынок бытовых потребителей для конкуренции между поставщиками.

Премьер-министр Владимир Гройсман не одобрил предложение НАК "Нафтогаз Украины" об отмене специальных обязательств по продаже газа населению и теплокоммунэнерго, возложенных на НАК.

Экономическая правда