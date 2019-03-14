Гройсман не хочет отпускать цены на газ в свободное плавание

Премьер-министр Владимир Гройсман не одобрил предложение НАК "Нафтогаз Украины" об отмене специальных обязательств по продаже газа населению и теплокоммунэнерго, возложенных на НАК.

Об этом он рассказал журналистам, сообщает Интерфакс-Украина.

"Правительство ограничило цену на газ. Она не может быть выше 8,55 (грн за 1 куб. м – ред.). Если "Нафтогаз" сможет продавать газ дешевле, я полностью это поддержу", — сказал премьер.

Что касается предложения "Нафтогаза" об отмене PSO, Гройсман считает, что "там может быть ловушка".

"Они нам предлагают отменить ограничение в 8,55 грн. Если мы отменим это ограничение, то завтра "Нафтогаз" может продавать газ уже не по этой цене, а по цене в 10 грн или 11 грн, например. Поэтому верхний предел — 8,55 грн, а все, что ниже этого, я приветствую", – сказал он.

Как сообщалось, глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил о возможном снижении в апреле 2019 года цены импортируемого газа ниже установленного для населения уровня, утвержденного постановлением Кабмина PSO.

По расчетам главы правления НАК, с учетом НДС и расходов на транспортировку и поставку цена газа ожидается на уровне примерно 8380 грн/тыс. куб. м, тогда как население, согласно постановлению, платит по 8550 грн/тыс. куб. м.

В этой связи Коболев в этот четверг вновь предложил Кабинету министров отменить режим спецобязательств и открыть рынок бытовых потребителей для конкуренции между поставщиками. Он добавил, что "коммерческие потребители имеют право выбора. Люди также должны его получить".