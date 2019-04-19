МВФ будет тщательно отслеживать ход дела Приватбанка

В МВФ заявили, что международные партнеры Украины будут тщательно отслеживать события, связанные с делом Приватбанка.

Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, сообщается в пресс-релизе МВФ.

"В 2016 году международные партнеры Украины поддержали решение правительства и Национального банка Украины национализировать Приватбанк, поскольку это был единственный эффективный способ защитить вкладчиков банка - украинских физических и юридических лиц - и стабильность финансовой системы", - говорится в заявлении.

"И хотя это решение требовало 160 млрд гривень украинских налогоплательщиков на восстановление платежеспособности банка, оно обеспечило жизнеспособность Приватбанка на долгую перспективу, спасло средства миллионов украинских граждан и укрепило экономическое самочувствие страны", - подчеркнул Люнгман.

"Учитывая такие результаты, мы приветствуем реформу корпоративного управления Приватбанка, которую возглавляет независимый Наблюдательный Совет, и трансформацию бизнес-модели банка, которая уже положительно сказалась на показателях и устойчивости банковской системы в целом", - заявил представитель МВФ.

"Мы продолжаем поддерживать усилия НБУ по реформированию финансового сектора Украины, включая введением принципов пруденциального корпоративного управления, так же как и усилия Министерства финансов, направленные на реформирование корпоративного управления в государственных банках", - подчеркнул Люнгман.

"Важно, чтобы власть продолжала свои усилия по возмещению потерь бывшими владельцами и связанными лицами проблемных банков", - говорится в заявлении.

18 апреля Окружной административный суд города Киева признал незаконной национализацию "Приватбанка", которая была проведена в декабре 2016 года.

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