Все разделы
Укр / Рус

МВФ будет тщательно отслеживать ход дела Приватбанка

Пятница, 19 апреля 2019, 17:26
 

В МВФ заявили, что международные партнеры Украины будут тщательно отслеживать события, связанные с делом Приватбанка.

Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, сообщается в пресс-релизе МВФ.

"В 2016 году международные партнеры Украины поддержали решение правительства и Национального банка Украины национализировать Приватбанк, поскольку это был единственный эффективный способ защитить вкладчиков банка - украинских физических и юридических лиц - и стабильность финансовой системы", - говорится в заявлении.

"И хотя это решение требовало 160 млрд гривень украинских налогоплательщиков на восстановление платежеспособности банка, оно обеспечило жизнеспособность Приватбанка на долгую перспективу, спасло средства миллионов украинских граждан и укрепило экономическое самочувствие страны", - подчеркнул Люнгман.

"Учитывая такие результаты, мы приветствуем реформу корпоративного управления Приватбанка, которую возглавляет независимый Наблюдательный Совет, и трансформацию бизнес-модели банка, которая уже положительно сказалась на показателях и устойчивости банковской системы в целом", - заявил представитель МВФ.

"Мы продолжаем поддерживать усилия НБУ по реформированию финансового сектора Украины, включая введением принципов пруденциального корпоративного управления, так же как и усилия Министерства финансов, направленные на реформирование корпоративного управления в государственных банках", - подчеркнул Люнгман.

"Важно, чтобы власть продолжала свои усилия по возмещению потерь бывшими владельцами и связанными лицами проблемных банков", - говорится в заявлении.

18 апреля Окружной административный суд города Киева признал незаконной национализацию "Приватбанка", которая была проведена в декабре 2016 года.

Рекомендуем почитать: Национализацию Приватбанка признали незаконной. Что это значит?

Игорь Коломойский: Я считаю, что Порошенко – моя марионетка

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

МВФ Приватбанк

powered by lun.ua
Материалы по теме
Возвращение Приватбанка Коломойскому станет ударом по сотрудничеству с МВФ — Порошенко 15 апреля 2019, 13:48
Криптовалюта "сотрясает" банковскую систему — глава МВФ 12 апреля 2019, 14:23
Зеленский пытается убедить инвесторов, что сможет поддерживать программу МВФ — Reuters 12 апреля 2019, 13:26
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!