Французская авиакомпания выполнила первый рейс Киев-Париж

Ночью на 19 апреля французская авиакомпания Aigle Azur выполнила первый рейс по маршруту Киев-Париж.

Об этом сообщает ЦТС.

Согласно расписанию, рейсы между киевским аэропортом Борисполь и парижским Орли будут выполняться по вторникам, четвергам и субботам.

На маршруте будут задействованы самолеты Airbus A320 в двухклассной компоновке, рассчитанной на перевозку 12 пассажиров в бизнес-классе и 168 пассажиров в эконом-классе.

Минимальная цена билетов стартует от 274 евро в обе стороны по тарифу Basic, который предусматривает провоз только ручной клади весом до 10 кг.

Ранее президент и генеральный директор Aigle Azur Франц Ивлен сообщил, что компания надеется увеличить частоту перелетов.

Aigle Azur — французская авиакомпания, выполняющая регулярные и чартерные пассажирские перевозки в странах Европы и Северной Африки. Базируется в аэропорту "Орли".

Aigle Azur станет третьей по счету авиакомпанией на линии Киев-Париж после МАУ и Air France.

Выход нового игрока на этот маршрут стал возможен после того, как авиационные власти Украины и Франции частично либерализовали авиасообщение между странами.

До недавнего времени полеты по маршруту Киев-Париж могли выполнять только по одной авиакомпании от каждой стороны с частотой не более 14 рейсов в неделю. Со стороны Украины квота была отдана МАУ, со стороны Франции — Air France.

Ранее Aigle Azur анонсировала запуск версии сайта на украинском языке.