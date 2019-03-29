Французская авиакомпания сделает сайт на украинском языке

Aigle Azur, которая с 18 апреля запустит рейс Киев-Париж, адаптирует свой сайт для потребностей украинских пассажиров.

Об этом рассказал президент и гендиректор авиакомпании Франц Ивлен в эксклюзивном интервью ЦТС.

"Авиакомпания Aigle Azur создаст версию сайта на украинском языке для своих новых клиентов - пассажиров из Украины, которые начиная с 18 апреля смогут воспользоваться рейсами авиакомпании по маршруту Киев-Париж", — говорится в сообщении.

По словам Ивлена, сайт будет доступен на украинском языке уже с середины апреля.

На данный момент корпоративный сайт французского авиаперевозчика доступен на пяти языках: французском, английском, немецком, португальском и русском.

Напомним, что Aigle Azur будет выполнять рейсы из терминала F аэропорта Борисполь в парижский аэропорт Орли. Перелеты будут осуществляться самолетами Airbus A320.

В рамках запуска нового направления авиакомпания предлагает билеты на рейсы Киев-Париж по промо-тарифу — от 66 евро в одну сторону.

Aigle Azur — французская авиакомпания, выполняющая регулярные и чартерные пассажирские перевозки в странах Европы и Северной Африки. Базируется в аэропорту "Орли".

Aigle Azur станет третьей по счету авиакомпанией на линии Киев-Париж после МАУ и Air France.

Выход нового игрока на этот маршрут стал возможен после того, как авиационные власти Украины и Франции частично либерализовали авиасообщение между странами.

До недавнего времени полеты по маршруту Киев-Париж могли выполнять только по одной авиакомпании от каждой стороны с частотой не более 14 рейсов в неделю. Со стороны Украины квота была отдана МАУ, со стороны Франции — Air France.

Напомним, что в конце февраля между Францией и Нидерландами выросло напряжение из-за авиалиний. Причиной тому стала покупка правительством Нидерландов более 12% акций холдинговой компании союза авиалиний Air France-KLM. Министр экономики Франции Бруно Ле Мэр назвал этот шаг "непостижимым и неожиданным".