Ахметов хочет взять на себя мизерные обязательства при покупке двух облэнерго

Антимонопольный комитет обнародовал обязательства, которые предлагает взять на себя ООО "ДТЭК Нефтегаз" для получения разрешения на приобретение компаний "Одессаоблэнерго" и "Киевоблэнерго" у группы российских бизнесменов "VS Energy".

Об этом пишут "Наші гроші" со ссылкой на объявление на сайте АМКУ.

"ДТЭК Нефтегаз" предлагает в обмен на разрешение купить облэнерго взять на себя следующие обязательства:

Не предлагать для избрания в Совет Оптового рынка электрической энергии Украины от поставщиков и операторов системы распределения более двух кандидатов от предприятий, связанных отношениями контроля с ЗАО "Киевоблэнерго" и АО "Одессаоблэнерго", - с даты осуществления заявленных концентраций до даты введение полномасштабного рынка электрической энергии в соответствии с Законом Украины "О рынке электрической энергии"; Обеспечить приобретение "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго" электрической энергии для компенсации технологических потерь на конкурсной основе в течение трех лет с даты осуществления заявленных концентраций; Обеспечить размещение "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго" на своих сайтах информации о каждом факте отказа поставщикам электрической энергии в заключении договора о предоставлении услуг по распределению электрической энергии и о причинах такого отказа - в течение трех лет с даты совершения концентрации, начиная не позднее третьего месяца с даты совершения концентрации.

При этом АМКУ отметил, что "указанные концентрации происходят на рынке распределения электрической энергии местными (локальными) электросетями в территориальных пределах Киевской и Одесской областей, где расположены соответствующие электрические сети".

Таким образом Антимонопольный комитет не затрагивает связи облэнерго с региональными поставщиками электроэнергии, созданные при каждом облэнерго.

Также АМКУ не тронет вопрос активов группы ДТЭК в других облэнерго, которые по подсчетам "Наших денег" уже составляют 33% от всего рынка распределительных компаний в МВт-часах, приходящихся на доли акций во всех облэнерго. При этом Ахметов контролирует 15% из 820 тысяч километров всех сетей Украины. С приобретением двух облэнерго его доля возрастет до 25%. А после поглощения всех семи облэнерго VSE будет 42% или 344 тысячи километров.

АМКУ предложил всем заинтересованным лицам до 17 апреля прислать на электронный адрес concentrations@amcu.gov.ua информацию, которая может повлиять на принятие Комитетом решения по делу по существу. Поэтому Комитет сможет рассмотреть вопрос о концентрации уже 18 апреля.

По закону "О защите экономической конкуренции", если АМКУ будет иметь основания для запрета концентрации, то он должен сообщить о них участникам концентрации и дать им 30 дней на предоставление предложений по обязательствам, которые готовы взять на себя участники.

Напоминаем:

В начале января 2019 года ДТЭК заявил о намерении сконцентрировать 68,2949% акций "Одессаоблэнерго" и 93,9978% "Киевоблэнерго", принадлежащие группе VS Energy.

В этом же месяце "ДТЭК Нефтегаз" стала собственником 24,99% акций "Киевоблэнерго" и 16,773013% "Одессаоблэнерго".

По данным ЭП, реальными владельцами группы VS Energy являются россияне Евгений Гинер, Михаил Воеводин и Александр Бабаков.

По неофициальной информации, цена покупки "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго" составляет 250 млн долл: 180 млн долл за 94% акций Киевоблэнерго и 70 млн долл за 68% Одессаоблэнерго".

После закрытия этой сделки ДТЭК планирует поглотить и оставшиеся 5 облэнерго, которые остаются в собственности россиян. Таким образом, под контроль Ахметова перейдут Херсоноблэнерго, Кировоградоблэнерго, Житомироблэнерго, Черновцыоблэнерго, Ривнеоблэнерго.

Уже сегодня облэнерго ДТЭК контролирует передачу и сбыт 37% всей электроэнергии. После покупки еще двух облэнерго эта доля вырастает до 48%. А после поглощения еще 5 облэнерго ДТЭК будет контролировать 57% всей передачи и сбыта электроэнергии, прогнозируют эксперты.

28 декабря АМКУ голосованием большинства госуполномоченных закрыл дело о злоупотреблении монопольным положением энергогенерирующих компаний Ахметова.

По данным СМИ, с 2014 года года компании Ахметова приобрели активов на сумму около 22 миллиардов гривень.