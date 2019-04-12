Минрегион призвал защитить исторические здания от кондиционеров и страшных балконов
В Киевском городском совете зарегистрировано решение о запрете менять форму окон и балконов, а также устанавливать кондиционеры на фасадах исторических зданий.
Об этом сообщает Правительственный портал.
Заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе поддержал эту идею и призвал другие города Украины присоединиться к этой инициативе.
"Наконец в Киеве скажут "нет" горе-балконам и кондиционерам, которые уродуют фасады! Очень положительно воспринял новость, что в Киеве предлагают запретить менять форму окон, балконов и устанавливать кондиционеры на фасадах исторических зданий. В Киевсовете зарегистрировали такое решение", - заявил Парцхаладзе.
"И очень надеюсь, что местные депутаты за это проголосуют, ведь это долгожданный и важный шаг к цивилизованному градостроительного планирования и вида нашей столицы. Это нужно вводить не только в Киеве, но и по всей Украине" - призвал он.
"Мы тоже можем и хотим увлекаться украинской исторической архитектурой Киева, Львова, Черновцов и других не менее прекрасных украинских городов", - отметил Парцхаладзе.
Напомним:
С 1 октября 2018 года застройщикам разрешили стеклить балконы и лоджии выше третьего этажа.
В декабре правительство разрешило делать перепланировку квартир без разрешений.
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