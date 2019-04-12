Минрегион призвал защитить исторические здания от кондиционеров и страшных балконов

В Киевском городском совете зарегистрировано решение о запрете менять форму окон и балконов, а также устанавливать кондиционеры на фасадах исторических зданий.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе поддержал эту идею и призвал другие города Украины присоединиться к этой инициативе.

"Наконец в Киеве скажут "нет" горе-балконам и кондиционерам, которые уродуют фасады! Очень положительно воспринял новость, что в Киеве предлагают запретить менять форму окон, балконов и устанавливать кондиционеры на фасадах исторических зданий. В Киевсовете зарегистрировали такое решение", - заявил Парцхаладзе.

"И очень надеюсь, что местные депутаты за это проголосуют, ведь это долгожданный и важный шаг к цивилизованному градостроительного планирования и вида нашей столицы. Это нужно вводить не только в Киеве, но и по всей Украине" - призвал он.

"Мы тоже можем и хотим увлекаться украинской исторической архитектурой Киева, Львова, Черновцов и других не менее прекрасных украинских городов", - отметил Парцхаладзе.

Напомним:

С 1 октября 2018 года застройщикам разрешили стеклить балконы и лоджии выше третьего этажа.

В декабре правительство разрешило делать перепланировку квартир без разрешений.