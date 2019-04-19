Официальный курс: гривня снизилась к доллару и евро
Пятница, 19 апреля 2019, 09:16
Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 15 копеек, установив его на 19 апреля на уровне 26,83 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,19 гривни (на 18 апреля - 30,15 гривни).
Напоминаем:
18 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,83 - 26,86 гривни за доллар.
НБУ укрепил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 18 апреля на уровне 26,69 гривни.
Экономическая правда
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