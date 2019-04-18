Офіційний курс: гривня подорожчала

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 18 квітня на рівні 26,69 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,16 гривні (на 17 квітня – 30,21 гривні).

Нагадуємо:

17 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,68 - 26,72 гривні за долар.

17 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,71 - 26,74 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 9 копійок, встановивши його на 17 квітня на рівні 26,72 гривні.

Економічна правда