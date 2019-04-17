Нацбанк укрепил курс гривни на 9 копеек
Среда, 17 апреля 2019, 09:00
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 9 копеек, установив его на 17 апреля на уровне 26,72 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,21 гривни (на 16 апреля — 30,33 гривни).
Напоминаем:
16 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,68 - 26,73 гривни за доллар.
16 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,70 - 26,72 гривни за доллар.
Экономическая правда
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