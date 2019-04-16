Гривня на межбанке застыла в ожидании
16 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,70 - 26,72 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,70 - 26,72 гривни;
Евро - 30,16 - 30,18 гривни;
Российский рубль - 0,4145 - 0,4151 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек, установив его на 16 апреля на уровне 26,81 гривни.
16 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,68 - 26,73 гривни за доллар.
15 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,71 - 26,74 гривни за доллар.
Экономическая правда
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