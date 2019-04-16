Гривня на межбанке застыла в ожидании

16 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,70 - 26,72 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,70 - 26,72 гривни;

Евро - 30,16 - 30,18 гривни;

Российский рубль - 0,4145 - 0,4151 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек, установив его на 16 апреля на уровне 26,81 гривни.

16 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,68 - 26,73 гривни за доллар.

15 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,71 - 26,74 гривни за доллар.

Экономическая правда