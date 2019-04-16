Россия не признает проигрыш "Укрнафте"

Россия не признает законность решения международного арбитража, обязавшего РФ выплатить украинской компании "Укрнафта" компенсацию за утраченное в Крыму имущество в размере 44,4 миллиона долларов.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минюста РФ.

"Российская Федерация не участвовала в рассмотрении указанного иска. Она не признает законность вынесенного решения, в первую очередь в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение данного иска", - сообщили в ведомстве.

В Минюсте отметили, что "РФ планирует оспаривать данное решение и использовать для этого все доступные механизмы правовой защиты, предусмотренные международным правом и законодательством Швейцарии".

По информации ведомства, российская сторона не получила по официальным дипломатическим каналам решение по иску компании "Укрнафта", вынесенное 12 апреля международным арбитражем при Постоянной палате Третейского суда в Гааге.

Напоминаем:

12 апреля 2019 года арбитражный суд принял решение взыскать с Российской Федерации в пользу ПАО "Укрнафта" 44,4 миллиона долларов компенсации за экспроприацию имущества компании в аннексированом Крыму.

В апреле 2014 года, вскоре после аннексии Крыма Россией, незаконные вооруженные формирования государства-агрессора захватили административные помещения и 16 автозаправочных станций "Укрнафта".

"Укрнафта" - крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Владеет 537 АЗС почти во всех регионах Украины.

50% + 1 акция общества принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", группе компаний, связанных с бывшими акционерами "Приватбанка" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова - около 42% акций.

Украинские инвесторы начали крайней мере восемь инвестиционных арбитражей против России на основании соглашения между правительствами Украины и России о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27 ноября 1998 ("Инвестиционное соглашение").

Инвестиционные иски, в частности, подали "Нафтогаз" вместе с дочерними компаниями, Ощадбанк, аэропорт "Бельбек", Игорь Коломойский, ПриватБанк, "Укрнафта".

26 декабря Ощадбанк стал первой государственной компанией, которая выиграла крымский арбитраж против России. Суд определил банку компенсацию в размере около 1,3 млрд долл, и на эту сумму ежедневно начисляется пеня в размере почти 100 тыс долл.

Насколько успешными были судебные процессы в международном арбитраже для Украины в 2018 году и чего ждать в этом году, читайте в статье на ЭП: Крымские активы, война с Газпромом и другие споры. Что Украина выиграла / проиграла в судах