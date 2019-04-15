Чемпионы мира по Dota 2 проиграли искусственному интеллекту
Команда ботов лаборатории OpenAI Five выиграла в стратегию Dota 2 у действующих чемпионов мира – команды OG из ЕС.
Об этом сообщает The Verge, передает Liga.net.
В классической игре пяти против пяти боты победили со счетом 2:0. Команда OG состоит из одних из лучших игроков в мире, которые 2018 году заняли первое место в турнире The International 2018 по Dota 2.
Искусственный интеллект OpenAI Five за 10 месяцев обучения наиграл 45 тысяч лет в Dota 2. В августе прошлого года система проиграла две игры менее способным командам по киберспорту.
В матче с OG были некоторые ограничения, например, были доступны только 17 персонажей и запрещены некоторые предметы, иллюзии и существа, которым боты ещё не обучились.
OpenAI также настояла на режиме Captain’s Draft, который позволяет каждой команде запрещать персонажей из ограниченного списка, чтобы другая команда не смогла их выбрать.
Путем к победе для OpenAI Five стали несколько агрессивных тактик, одной из которых было решение потратить заработанную игровую валюту для воскрешения персонажей после смерти сразу же в начале матча.
Как говорят разработчики, зачастую ИИ предпочитает стратегии, которые способствуют краткосрочной выгоде, а люди больше полагаются на долгосрочное планирование.
OpenAI - основанная Илоном Маском, Питером Тилем, Сэмом Альтманом и другими инвесторами некоммерческая IT-лаборатория, которая разрабатывает искусственный интеллект на основе машинного обучения.
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