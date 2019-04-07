Искусственный интеллект будет мониторить земельные угодья в Украине

Компания Earth Observing System (EOS) анонсирует новую платформу, которая позволяет мониторить земельные угодья и их состояние благодаря анализу данных спутников, комбинируя их с данными "с поля".

Об этом говорится в пресс-релиз компании, передает Agroportal.

Отмечается, что разработка сочетает в себе мощный пакет инструментов для производственных и аналитических компаний аграрного сектора, а также IT-команд, задействованных в этой сфере.

"Решение легко интегрируется в любой бизнес-процесс и предоставляет исчерпывающую информацию о состоянии сельскохозяйственных культур на любой территории", - говорится в сообщении.

Разработчики отмечают, что новый программный продукт сочетает передовые алгоритмы анализа полей с помощью индексов растительности, а также исторических данных.

EOS Crop Monitoring Tool проводит постоянное обновление метеорологической информации с ранним прогнозом погоды, который учитывает осадки, температуру воздуха, влажность, скорость ветра, а также глубину снега.

"EOS Crop Monitoring Tool позволит контролировать любые изменения в полях и проводить онлайн-мониторинг насаждения новых культур и их созревания. С ним фермеры могут оптимизировать свою работу и расходы на содержание полей, а также определить ключевые направления для развития", — отметил директор по продажам Александр Сакаль.

Одним из главных преимуществ EOS Crop Monitoring, отмечают в компании, является легкая интеграция. Решение легко сочетается с любыми другими программами и приложениями для аграриев.

Earth Observing System (EOS) — это международная компания, которая предоставляет возможности автоматизированной ГИС-аналитики, сочетая информацию со спутниковых снимков и пространственные данные. Главный офис компании находится в Менло-Парк, Калифорния.