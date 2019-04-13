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Курс валют: гривня укрепилась к доллару, но снизилась к евро

Суббота, 13 апреля 2019, 10:00
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 12 копеек, установив его на 15 апреля на уровне 26,71 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,24 гривни (на 12 апреля - 30,22 гривни).

Напоминаем:

12 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,70 - 26,73 гривни за доллар.

НБУ ослабил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 12 апреля на уровне 26,83 гривни.

Экономическая правда

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НБУ гривня

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