"Укрпошта" повышает тариф на 15%

ПАО "Укрпошта" повысило стоимость универсальных услуг по пересылке простой письменной корреспонденции весом от 1 г до 3 кг включительно на 14,3% - для неприоритетных, на 11,1% - для приоритетных отправлений.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Также повышается стоимость линеек тарифов по пересылке отправлений "Стандарт", "Экспресс" и "SmartBox" с 1 января 2019 года.

Отмечается, что это второй этап повышения, утвержденного Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информацизации (НКРСИ).

В то же время стоимость универсальных услуг по пересылке простых бандеролей до 3 кг осталась на уровне 2018 года.

Так, с 1 января 2019 года стоимость пересылки отправления в тарифной линейке "Стандарт" весом 10 кг составит 42 грн в пределах области, 48 грн - в пределах Украины (действующие тарифы 39,6 грн и 45,6 грн соответственно). Стоимость отправления весом 30 кг составит 80 грн в пределах области, 85 грн - в пределах Украины (действующие тарифы 75 грн и 81 грн соответственно).

При этом ограничение размеров отправления по длинной стороне для тарифной линейки "Стандарт" увеличится с 50 см до 70 см, цена за адресный забор отправления - на 3 грн, до 15 грн.

С 1 января 2019 года стоимость пересылки отправления в тарифной линейке "Экспресс" весом 10 кг составит 49 грн в пределах области, 55 грн - в пределах Украины (действующие тарифы 44 грн и 50 грн соответственно). Стоимость отправления весом 30 кг составит 90 грн в пределах области, 95 грн - в пределах Украины (действующие тарифы 84 и 90 грн соответственно).

Напомним, "Укрпочта" отменила доплату за доставку посылок в села.

Экономическая правда