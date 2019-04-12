В Киеве четверть получателей монетизированных субсидий не оплатили жилкомуслуги
Жилищно-коммунальные услуги в марте 2019 года вовремя оплатили 75% получателей монетизированных субсидий.
Об этом сообщили чиновники КГГА на брифинге, передает "Интерфакс-Украина".
"Учитывая, что это первый месяц, это довольно неплохой процент. Провалом это назвать точно нельзя. Мы уверены, что остальные 25% это люди, которые не до конца поняли новый механизм, и мы убеждены, что в следующем месяце процент оплаты будет еще больше, и мы сможем говорить о нормальной работе механизма", – сказал замглавы КГГА Петр Пантелеев.
Субсидии в Киеве получают 162 тыс. домохозяйств, сообщил замдиректора департамента соцполитики КГГА Максим Бученко.
Он напомнил, что в случае неуплаты в полном объеме за жилкомуслуги, со следующего месяца выплата субсидии будет прекращена.
Напомним:
Расчеты за потребленные услуги водоснабжения и водоотвода с "Киевводоканалом" в марте осуществили лишь 62% получателей монетизированных субсидий, с "Киевтеплоэнерго" – 73%.
Массовая монетизация жилищно-коммунальных субсидий началась с 1 марта 2019 года.
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