Китай хочет запретить добычу биткойнов

Китай, один из крупнейших в мире рынков в сфере блокчейна и криптовалюты, намерен ликвидировать добычу биткойнов в стране.

Об этом сообщает Reuters.

Так, майнинг криптовалюты, включая биткойны, был добавлен в список из 450 отраслей, которые государство планирует запретить.

Отмечается, что биткоин попал в перечень средств, которые "приводят к юридическим осложнениям, создают риски для безопасности или наносят вред окружающей среде".

Сейчас решение находится на рассмотрении Национальной комиссии по развитию и реформам (NDRC). Эта комиссия собирает информацию о функционале крипто-майнинга.

Общественность должна до 7 мая комментировать этот проект.

В то же время государственная газета Securities Times 9 апреля заявила, что проект списка "четко отражает отношение промышленной политики страны" к индустрии криптовалют.

Некоторые торговцы биткойнами в свою очередь отметили, что "движение NDRC согласуется с желанием Китая контролировать различные слои быстрорастущей криптоиндустрии".

Также высказывалось предположение, что "Китай просто хочет "перезагрузить" криптоиндустрию в ту, над которой будет иметь контроль, по аналогии с тем, какой контроль он имеет над интернетом.

Напомним:

В конце февраля 2019 года Bitcoin резко подешевел.

Как считает основатель инвестбанка Galaxy Digital Майк Новограц, в ближайшие 20 лет Bitcoin подорожает в 100 раз, капитализация криптовалюты превысит 7,5 триллиона долларов и обгонит золото по этому показателю.

Экономическая правда