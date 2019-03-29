Эстонию назвали лучшей страной для криптобизнеса

Эстонию назвали лучшей страной для бизнеса в сфере криптовалют и блокчейна.

Таковы результаты исследования Doing Crypto Index, проведенного экспертами белорусской общественной инициативы "Летучий университет", сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

Для первого этапа исследования были выбраны государства, где наиболее заметно распространение блокчейн-технологий в последние годы. Оценка проводилась по трем направлениям: политические, правовые и инфраструктурные условия. Именно совокупность этих трех критериев дает наиболее полную картину о стране с точки зрения условий ведения в ней криптобизнеса.

Лидером в рейтинге Doing Crypto Index оказалась Эстония - там сложились благоприятные условия по всем трем направлениям.

Эстонские власти воспринимают технологии блокчейну достаточно благосклонно и считают их приоритетным направлением государственного развития. Эстония была одной из первых стран мира, которая приняла специальные поправки к закону о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, которые позволяли вести в стране криптобизнес.

Более того, в Эстонии в целом можно достаточно быстро открыть бизнес и легко его вести - это результат очень прогрессивной юрисдикции в таких сферах, как электронное резидентство и электронный нотариат.

В целом исследование показало, что все страны мира, состояние которых оценивалось, безусловно положительно относятся к технологии блокчейна, но непосредственно криптовалюты вызывают очень настороженное отношение правительств. Хотя к прямым запретам и ограничениям это приводит только в редких случаях. Так, операции с криптовалютой практически невозможны в Китае, а Южная Корея запретила проведение ICO (первичное размещение токенов. - Ред.).

Второе место в рейтинге заняла Австралия, третье - Сингапур. Украина заняла последнее место из 23 стран, ситуация в которых была проанализирована специалистами.

Европейская правда