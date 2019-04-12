В Украине могут появиться диагональные "зебры"

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Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства изучает зарубежный опыт по обустройству пешеходных переходов на перекрестках в виде "косой зебры".

Об этом написал заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

"В Европе большинство пешеходных переходов – наземные, а не подземные, как у нас. Несмотря на это, аварий там в разы меньше. Все благодаря разумному проектированию улиц и дорог", - написал Парцхаладзе.

Чиновник привел в пример пешеходные переходы с "косой зеброй" на перекрестках. То есть, не перпендикулярно тротуару, как наносится разметка обычно, а наискось или по диагонали.

По оценкам экспертов, благодаря "косой зебре" водителям легче видеть, есть ли на пешеходном переходе люди. Таким образом, снизится риск наезда на пешехода или создание другой аварийной ситуации.

Более того, такой вид "зебры" повышает внимательность самого пешехода и заставляет его смотреть в сторону движущегося автомобиля.

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По словам Парцхаладзе, большинство ДТП в Украине с участием пешеходов происходит именно на перекрестках. По статистике МВД, в 2018 году на украинских дорогах погибло около 3 тысяч человек, около 30 тысяч – травмированы.

"Среди самых распространенных причин аварий — нарушение правил проезда перекрестков, несоблюдение безопасной дистанции, нарушение правил маневрирования, превышение разрешенной скорости и вождение в нетрезвом состоянии", - пишет Парцхаладзе.

"Поэтому ... важно: проектировать продуманные переходы, устраивать защитные столбики на краю тротуаров. Если только благодаря этому нам удастся уменьшить количество аварий, то представьте сколько жизней это может спасти", — заявил он.

Напоминаем:

С 1 сентября 2018 года вступили в силу новые Государственные строительные нормы относительно минимально допустимой ширины полосы движения.

Согласно новой ГСН, ширина полосы движения на магистральных улицах общегородского и районного значения в крупнейших, крупных, больших, средних и малых городах, кроме дорог непрерывного движения, а также на поселковых дорогах и главных улицах составляет 3 м.

На магистралях общегородского значения непрерывного движения в крупных и крупных городах ширина полосы движения составляет 3,5 м.

На местных жилых улицах и дорогах всех населенных пунктов ширина полосы движения составляет 2,75 м.

Минрегионстрой предлагает оборудовать скоростные трассы разноуровневыми развязками и перестать строить левые повороты.

Кроме того, Минрегионстрой ввел обязательное проектирование на остановках общественного транспорта защитных оградительных столбиков от наезда при новом строительстве и реконструкции остановок с 1 сентября.

Экономическая правда