Нацбанк укрепил курс гривни
Понедельник, 1 апреля 2019, 09:00
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 1 апреля на уровне 27,20 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 30,57 гривни (на 29 марта — 30,56 гривни).
Напоминаем:
29 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,28 - 27,33 гривни за доллар.
29 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,22 - 27,25 гривни за доллар.
Экономическая правда
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