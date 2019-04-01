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Нацбанк укрепил курс гривни

Понедельник, 1 апреля 2019, 09:00
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 1 апреля на уровне 27,20 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 30,57 гривни (на 29 марта — 30,56 гривни).

Напоминаем:

29 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,28 - 27,33 гривни за доллар.

29 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,22 - 27,25 гривни за доллар.

Экономическая правда

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Нацбанк курс валют

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