АМКУ уличил победителя четырехмиллионного тендера в махинациях

Тернопольское территориальное отделение АМКУ наложило 58,13 тысяч гривень штрафа на предпринимателей Виталия Тростинского и Андрея Гринчука за искажение результатов тендера Мельнице-Подольского сельсовета на закупку работ по реконструкции помещения под Центр предоставления административных услуг ожидаемой стоимостью 3,85 миллиона гривень.

Об этом свидетельствует решение Отделения от 20 марта, сообщают "Наші гроші".

Пойманные на сговоре предприниматели были единственными участниками закупки. Победу одержал Виталий Тростинский с ценовым предложением 3,78 млн грн. Конечное предложение Андрея Гринчука была дешевле заявки Тростинского на 5 тыс. грн и сначала заказчик определил ее победной, но Гринчук не подал документы победителя.

Исследовав документы Гринчука-Тростинского, Антимонопольщики установили, что:

Участники декларируют собственное местонахождение в различных населенных пунктах, но оба подавали конкурсные предложения с использованием общего IP-адреса, которій был территориально зафиксирован по адресу в городе Борщев, где Тростинский арендует помещение;

Ни один из предпринимателей не был клиентом "ПриватБанка" по состоянию на август 2018 года, однако оба перечисляли средства для участия в торгах в один день с одного и того же счета упомянутого банка;

Документы участников имеют общие особенности оформления, а также следы от действий технических устройств (вроде пятна от принтера или сканера)

Также они использовали общий электронный адрес, а их сметы содержали одинаковый размер расходов.

Отделение установило, что по итогам прошлого года Тростинский получил 4,92 млн грн дохода, а Гринчук - 4,88 млн грн. За антиконкурентные согласованные действия каждый из предпринимателей получил по 29,06 тыс. грн штрафа.

По данным "Прозорро", в течение 2018 - начала 2019 предприниматель Гринчук получил заказов от бюджетников на общую сумму 10,39 млн грн, а ЧП Тростинский - на 7,44 млн грн.

Напомним, ранее тендер "Укрзализныци" на поставку бронежилетов выиграли мошенники.

Другой тендер на 600 миллионов выиграли фигуранты уголовного дела.