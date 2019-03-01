Фигуранты уголовного дела выиграли тендер на 600 миллионов

14 февраля Служба автомобильных дорог в Черкасской области сообщила о намерении заключить с ООО "ШРБУ-48" договор о ремонте участка дороги Киев-Одесса стоимостью 618,9 миллиона гривень.

Об этом сообщает журналистский проект "18000", передают "Наші гроші".

Служба автомобильных дорог в Черкасской области провела тендер на текущий средний ремонт автомобильной дороги общего пользования государственного значения М-05 Киев-Одесса на участке км 143+028 - км 152+918, которая пролегает в Черкасской области.

Услуга должна быть предоставлена ​​в течение 2019 года. Подрядчик обустраивает дорожное полотно, тротуары, бордюры, ограждение, насыпает обочину и расчищает кюветы. Техзаданием предусмотрено расширение проезжей части. Кроме того, подрядчик ремонтирует автопавильоны, устраивает два придорожных туалета, устанавливает остановки, наносит дорожную разметку пластиком и лентой, устанавливает 250 дорожных знаков.

ООО "ШРБУ-48" прописано в Умани. Его директором числится Руслан Губа. Главным бенефициаром общества (90%) является Бахтияр Сапаев, по 5% имеют Игорь Воткалюк и Руслан Губа. Воткалюка, Сапаева и Губу объединяет ОАО "Уманьавтодор", которое покинуло недостроенным мост в Запорожье и в настоящее время фигурирует в ряде уголовных производств. Воткалюк работал там главным инженером, Губа был председателем правления общества, а Сапаев - одним из владельцев.

Сапаев продал свой контрольный пакет акций в "Уманьавтодор" в сентябре 2017 года, а в октябре вместе с Губой вошел в число учредителей "ШРБУ-48", которое на тот момент возглавлял Воткалюк. С тех пор и начались большие тендерные победы предприятия.

С 2017 ООО "ШРБУ-48" выиграло дорожных тендеров на 1,2 млрд грн.

В 2005-2010 гг. Сапаев возглавлял Службу автомобильных дорог в Черкасской области, а в 2010 г. был директором ДК "Автомобильные дороги Украины".

Издание Forbes в своем расследовании связало его с Владимиром Демишканом - другом Виктора Януковича и многолетним руководителем Службы автомобильных дорог.

В своем тендерном предложении ООО "ШРБУ-48" указывает, что будет арендовать технику у другого уманского общества, принадлежащего Сапаеву - ООО "Авангард". По информации киевской прокуратуры, "ШРБУ-48" и "Авангард" вместе с "Уманьавтодор" отчитываются в налоговую с одного IP-адреса.

С ноября 2017 прокуратура расследует преступную схему с участием "Уманьавтодора" и "Авангарда". Досудебное следствие установило, что общая сумма средств, которая была снята наличными и присвоена фактическими руководителями "Уманьавтодора" в течение 2016-2017 гг. Составляет 117 млн ​​грн. Все эти средства поступали на счета общества от служб автомобильных дорог в Киевской, Запорожской, Волынской и Полтавской областях. В рамках расследования в июне прошлого года суд арестовал банковские счета "Уманьавтодора", а в августе арестовал счета ООО "Авангард".

Кроме того, полиция расследует ремонтные работы "ШРБУ-48" на местной дороге Орадовка - Христиновка-Жашков-Корсунь-Шевченковский-Мошны-Сарны и на государственной дорозиТ-02-02 Могилев-Подольский - Ямполь - Бершадь - Умань из-за возможного завышения объемов выполненных работ.

Напомним, ранее тендер "Укрзализныци" на поставку бронежилетов выиграли мошенники.