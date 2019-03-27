С начала года владельцы элитных авто заплатили 17,8 миллиона налога

Фото: huxhamcs.com

С начала года физические лица-владельцы элитных автомобилей уплатили в местные бюджеты 17,8 миллиона гривен транспортного налога.

Об этом сообщает Государственная фискальная служба.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года сумма уплаченного налога выросла на 3,7 млн грн, или на 26%.

В феврале в бюджет поступило 8,8 млн грн, что на 1,4 млн грн или почти на 19% больше февраля 2018.

Чаще всего физические лица платили транспортный налог за автомобили таких марок, как Mercedes-Benz, BMW, Lexus, Audi, Land Rover Range Rover.

Oбьектом налогообложения транспортным налогом являются легковые автомобили, с года выпуска которых прошло не более пяти лет (включительно) и среднерыночная стоимость которых составляет более 375 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года.

Ставка транспортного налога составляет 25 тысяч гривень в год.

Напомним, ранее в Государственной фискальной службе назвали топ-пять самых дорогих и самых дешевых "евроблях", растаможенных за время действия льготного периода.