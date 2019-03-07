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Гривня на межбанке стремительно выросла

Четверг, 7 марта 2019, 17:30
 

7 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,36 - 26,38 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,36 - 26,38 гривни;

Евро - 29,60 - 29,62 гривни;

Российский рубль - 0,3988 - 0,3993 гривни.

Напоминаем:

7 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,39 - 26,42 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 28 копеек, установив его на 7 марта на уровне 26,48 гривни.

Экономическая правда

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