Фонд гарантирования подписал договор о продаже крупнейшего ТРЦ Respublika Фирташа

Фонд гарантирования вкладов подписал договор о продаже прав требования банка "Надра" по кредитным договорам, в залоге по которым находится недостроенный ТРЦ Respublika в Киеве.

Документ опубликован 5 марта в системе публичных закупок ProZorro.

Со стороны ФГВФЛ договор подписало уполномоченное лицо на ликвидацию ПАО "КБ "Надра", со стороны покупателя - гендиректор ООО "Солтекс Капитал" Инна Пилюченко и исполнительный директор Денис Лукашевич.

5 февраля Фонд гарантирования вкладов физических лиц в ходе "голландского" аукциона продал права требований по двум кредитам, в залоге по которым находится недостроенный столичный торгово-развлекательный центр Respublika.

Победителем торгов стала компания "Солтекс Капитал". Победитель аукциона заплатит за недостроенный ТРЦ 777,131 млн грн.

В аукционе участвовали три компании, впрочем от двух из них заявок в ходе торгов не поступало.

Кроме недостроенного ТРЦ в залоге банка находилась ипотека трех земельных участков общей площадью 15,72 га и имущественные права по предварительным договорам аренды торговых площадей в ТРЦ.

Согласно данным YouControl, конечным бенефициаром "Солтекс Капитал" является гражданин Великобритании Джонсон Роберт Алан. Уполномоченные лица - Андрей Лехицкий и Василий Астион.

Уставный капитал ООО "Солтекс капитал" составляет 3,1 млн грн. Вид деятельности предприятия - "Другие виды финансовых услуг, за исключением услуг страховых и пенсионных фондов".

Напоминаем:

Инвесторами проекта являлись Дмитрий Фирташ и Вагиф Алиев.

Впервые ТРЦ "Республика" пытались продать 7 июля 2017 года за 2,5 млрд грн.

В мае 2018 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц не смог продать ТРЦ за 1,1 миллиарда гривень - покупателей найти не удалось.

Проект строительства ТРЦ "Республика" был приостановлен в 2015 году решением собственника.

Ввод в эксплуатацию ТРЦ, строительство которого начато в весной 2012 года на Кольцевой дороге в Киеве, планировался в четвертом квартале 2014 года.

В ТРЦ "Республика", который после открытия может стать крупнейшим ТРЦ в Киеве и Украине, будут расположены 450 магазинов и зона развлечений на площади свыше 22 тыс. кв. м.

Экономическая правда