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Гривня на межбанке немного обесценилась

Понедельник, 4 марта 2019, 17:52
 

4 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,81 - 26,84 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,81 - 26,84 гривни;

Евро - 30,36 - 30,39 гривни;

Российский рубль - 0,4080 - 0,4085 гривни.

Напоминаем:

4 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,76 - 26,80 гривни за доллар.

Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 4 марта на уровне 26,86 гривни.

Экономическая правда

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