Гривня на межбанке немного обесценилась
Понедельник, 4 марта 2019, 17:52
4 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,81 - 26,84 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,81 - 26,84 гривни;
Евро - 30,36 - 30,39 гривни;
Российский рубль - 0,4080 - 0,4085 гривни.
Напоминаем:
4 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,76 - 26,80 гривни за доллар.
Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 4 марта на уровне 26,86 гривни.
Экономическая правда
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