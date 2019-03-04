Курс валют: міжбанк, готівковий та "чорний" ринок

4 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,76 - 26,80 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:15 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,82 - 26,85 гривні;

Євро - 30,41 - 30,44 гривні;

Російський рубль - 0,4074 - 0,4081 гривні.

На готівковому ринку станом на 11:20 котирування гривні до долара становили 26,72 - 26,94 гривні. Євро купують за 30,31 гривні, продають за 30,69 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,81 - 26,85 гривні, євро - 30,42 - 30,50 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 4 березня на рівні 26,86 гривні.

1 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,82 - 26,85 гривні за долар.

Економічна правда