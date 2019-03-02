Курс валют: гривня зміцнилася до євро, але знизилася до долара

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 4 березня на рівні 26,86 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,57 гривні (на 1 березня - 30,66 гривні).

Нагадуємо:

1 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,82 - 26,85 гривні за долар.

НБУ зміцнив офіційний курс гривні до долара на 14 копійок, встановивши його на 1 березня на рівні 26,85 гривні.

Економічна правда