Курс валют: гривня зміцнилася до євро, але знизилася до долара
Субота, 2 березня 2019, 10:00
Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 4 березня на рівні 26,86 гривні.
Про це йдеться в даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,57 гривні (на 1 березня - 30,66 гривні).
Нагадуємо:
1 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,82 - 26,85 гривні за долар.
НБУ зміцнив офіційний курс гривні до долара на 14 копійок, встановивши його на 1 березня на рівні 26,85 гривні.
Економічна правда
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