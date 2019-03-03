Новости выходных: о задержании экс-менеджера Курченко и визите МВФ

О визите МВФ. Техническая команда из нескольких представителей Международного валютного фонда будет работать в Украине 5-13 марта.

О суде с Россией. Минюст России не признает частичное решение международного арбитража при Постоянной палате третейского суда в Гааге по иску "Нафтогаза" к РФ.

О новом рейсе Wizz Air. Лоукост-авиакомпания Wizz Air приступила к выполнению полетов по маршруту Киев-Бремен.

О ЗСТ с Турцией. Турция и Украина, возможно, в ближайшее время подпишут соглашение о введении зоны свободной торговли (ЗСТ).

О трудовых правах. Бельгия, Дания, Франция, Латвия, Люксембург и Швеция - единственные страны в мире, которые закрепили гендерное равенство в законах, влияющих на работу.

О задержании экс-менеджера Курченко. Евгений Калинин - гражданин РФ, экс-исполнительный директор компании Сергея Курченко "ВЕТЭК" - был задержан в в аэропорту Афин по запросу Украины и отправлен в тюрьму.