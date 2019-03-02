В Украину приедет миссия МВФ

Техническая команда из нескольких представителей Международного валютного фонда будет работать в Украине 5-13 марта.

Об этом ЭП сообщили в представительстве Фонда со ссылкой на заявление постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люнгмана.

"Техническая команда в составе нескольких специалистов МВФ посетит Киев в течение 5-13 марта 2019 для обсуждения событий в экономической сфере и прогресса в направлении введения реформаторских мероприятий, предусмотренных программой stand-by с Украиной", - сказал представитель МВФ.

Напоминаем:

Совет директоров Международного валютного фонда одобрил программу помощи stand-by для Украины на 14 месяцев на общую сумму 3,9 млрд долларов.

В октябре Международный валютный фонд и Украина достигли соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by, которая заменит программу расширенного финансирования, истекающую в марте 2019 года.

Это произошло сразу после того, как правительство согласилось повысить цену на газ для населения на 23,5%, что было одним из ключевых требований кредитора.

Экономическая правда