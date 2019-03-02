Wizz Air начала летать из Киева в еще один немецкий город

В пятницу, 1 марта, лоукост-авиакомпания Wizz Air приступила к выполнению полетов по маршруту Киев-Бремен.

Об этом пишет ЦТС.

Дебютный рейс в Бремен вылетел из Киева (аэропорт Жуляны) в 11:08 и прибыл в 12:38 по местному времени.

Обратный рейс вылетел из Бремена в 13:24 и прибыл в столицу Украины в 16:24.

Рейсы в марте будут выполняться по понедельникам и пятницам, а уже с апреля и далее - по вторникам и субботам (дважды в неделю).

Ранее авиакомпания Wizz Air объявила об открытии рейсов из Киева по двум новым направлениям - в Салоники и Афины.