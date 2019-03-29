Коболев рассказал о "плане Б" на случай остановки транзита российского газа

Группа "Нафтогаз" рассматривает опцию полного прекращения транзита российского газа по территории Украины и готовит меры, которые при таком развитии должны обеспечить энергетическую безопасность Украины.

Об этом в пятницу в Брюсселе во время круглого стола относительно будущего транзита газа по территории Украины заявил председатель правления Группы "Нафтогаз" Андрей Коболев, передает Укринформ.

Именно так он ответил на вопросы аудитории о наличии у Нафтогаза "плана В" на случай отсутствия газового транзита.

"Есть предложение о создании дополнительных хранилищ газа в Украине, - эта работа сейчас идет, и это должно обеспечить нашу энергетическую безопасность. Мы работаем также над увеличением возможностей относительно импорта из Европейского Союза, и убеждены, что терминалы сжиженного газа будут в полной мере способны заместить российский газ, если Газпром решит выбрать такой вариант", - сказал Коболев.

"И третье, если рассматривать объемы поставок газа в Украину по другим путям. Как мы понимаем, многие другие страны и газовые дилеры также создают дополнительные возможности по поставкам газа в самой Европе, которая уже способна выстоять в потенциальном газовом кризисе. Поэтому короткий ответ: больше хранилищ, и больше сжиженного газа", - подчеркнул глава "Нафтогаза".

Контракт между "Нафтогазом" и российским Газпромом относительно транзита газа заканчивается в конце 2019 года.

Коболев также заявил, что газопровод "Северный поток-2" не смогут практически использовать до 1 января 2020 года.

Как сообщалось ранее, Министерство энергетики РФ ожидает, что России и Украине удастся договориться о продлении контракта на транзит газа через Украину в Евросоюз после 2019 года.