Выручка Huawei превысила 100 миллиардов долларов

Выручка китайской Huawei Technologies Co. увеличилась на 19,5% в 2018 году и составила 105,2 миллиардов долларов по сравнению с 603,6 миллиардами юаней годом ранее.

Об этом говорится в пресс-релизе компании, сообщает Интерфакс-Украина.

Так, чистая прибыль компании в прошлом году увеличилась на 25,1%, до 59,3 млрд юаней.

Выручка от поставок оборудования операторам связи в прошлом году в целом не изменилась, составив 294 млрд юаней.

В корпоративном сегменте (облачные вычисления, big data, искусственный интеллект и "интернет вещей", оборудование для ЦОД) выручка подскочила на 23,8%, до 74,4 млрд юаней.

Потребительский сегмент (продажи смартфонов, планшетов, "умных" часов и другой потребительской электроники) зафиксировал рост выручки на 45,1%, до 348,9 млрд юаней.

Отмечается, что акции Huawei не торгуются на бирже, однако компания последние несколько лет добровольно обнародует финансовые показатели. Аудитором ее отчетности является компания KPMG.

Huawei активно инвестирует в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. В прошлом году компания направила на эти цели 101,5 млрд юаней, или 14,1% своей выручки. Таким образом компания заняла по этому показателю пятое место в мире, согласно отчету ЕС.



Huawei была создана в 1987 году бывшим китайским военным Жэнем Чжэнфэем, биография которого стала одной из причин ограничения деятельности компании в ряде развитых стран, включая США.

В настоящее время он и еще три топ-менеджера занимают пост CEO по ротации, сменяя друг друга каждые полгода. Компанию контролируют ее сотрудники, акции Huawei не обращаются на открытом рынке, но она публикует финансовую отчетность, чтобы развеять опасения регуляторов в США, Европе и Австралии.

На украинском рынке Huawei присутствует с 1998 года. Сейчас Huawei работает более чем в 140 странах мира.

Сегодня Huawei занимает второе место среди мировых производителей смартфонов по доле рынка.

Напомним:

Ранее ряд государств, в частности США, Канада, Австралия, Великобритания и Япония, наложили значительные ограничения на Huawei и ZTE.

Норвегия, Польша и Германия также рассматривали подобные шаги из-за опасений, что использование продукции компаний сделает их сети уязвимыми для проникновения и шпионажа извне.

В Еврокомиссии убеждены, что китайские компании производят чипы, которые могут быть использованы "для получения наших секретов".

Пекин это отрицает.

Ранее глава Центра правительственной связи Великобритании Джереми Флеминг заявил, что вызов технологической революции Китая гораздо глубже, чем спор Huawei и США.

По его словам, невероятные темпы технологических изменений вызвали беспрецедентную неопределенность, нестабильность и риск.

Напомним также, что Huawei вышла на второе место по количеству проданных смартфонов в мире во втором квартале 2018 года, оттеснив Apple на третью строчку.

В марте Huawei заявила, что создала собственные операционные системы для гаджетов на случай, если ей придется прекратить использование продуктов Google и Microsoft.