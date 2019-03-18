Huawei создала собственные операционные системы для гаджетов

Китайская компания Huawei создала собственные операционные системы для смартфонов, планшетов и ноутбуков на случай, если ей придется прекратить использование продуктов Google и Microsoft.

Об этом со ссылкой на CNBC сообщает Интерфакс-Украина.

Бизнес Huawei в сфере телекоммуникационного оборудования сталкивается с серьезным политическим давлением со стороны США.

Поэтому компания решила себя обезопасить и создать резервные операционные системы (ОС), которые сможет использовать в своих устройствах, если доступ ей к ОС Android и Windows будет заблокирован.

"Мы подготовили собственные операционные системы. Если случится так, что мы больше не сможем использовать эти системы, мы будем готовы", — сообщил немецкому изданию Die Welt глава потребительского подразделения Huawei Ричард Ю.

По его словам, "это план "Б" для компании, которая предпочитает все же работать с экосистемами Google и Microsoft.

По словам источника CNBC, резервные ОС могут быть использованы только в "исключительных условиях". Они позволят компании "продолжать операции при развитии ситуации по неблагоприятному сценарию".

"Мы рассчитываем, что нам не придется их использовать, и, если честно, мы не хотим их использовать. Мы полностью поддерживаем операционные системы наших партнеров, нам и нашим клиентам нравится работать с ними", — сказал источник.

Слова об "исключительных условиях", вероятно, являются отсылкой к ситуации вокруг другой китайской компании — ZTE, пишет CNBC.

В прошлом году власти США запретили американским компаниям поставлять ZTE оборудование и программное обеспечение в связи с обвинениями в нарушении компанией санкционного режима в отношении Ирана и Северной Кореи.

Huawei сделала ряд шагов для сокращения зависимости от американских технологий. В частности, китайская компания сама производит чипы для своих смартфонов. Однако в некоторых из ноутбуков Huawei по-прежнему используются компоненты американских компаний, в том числе, Intel.

Huawei занимает второе место среди мировых производителей смартфонов по доле рынка. В настоящее время компания использует ОС Android от Google в своих смартфонах, и ОС Windows от Microsoft — в планшетах и ноутбуках.

Напомним:

Ряд государств, в частности США, Канада, Австралия, Великобритания и Япония, наложили значительные ограничения на Huawei и ZTE.

Норвегия, Польша и Германия также рассматривали подобные шаги из-за опасений, что использование продукции компаний сделает их сети уязвимыми для проникновения и шпионажа извне.

В Еврокомиссии убеждены, что китайские компании производят чипы, которые могут быть использованы "для получения наших секретов".

Пекин это отрицает.

Ранее глава Центра правительственной связи Великобритании Джереми Флеминг заявил, что вызов технологической революции Китая гораздо глубже, чем спор Huawei и США.

По его словам, невероятные темпы технологических изменений вызвали беспрецедентную неопределенность, нестабильность и риск.

Напомним также, что Huawei вышла на второе место по количеству проданных смартфонов в мире во втором квартале 2018 года, оттеснив Apple на третью строчку.