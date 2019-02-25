Вызов технологической революции Китая серьезнее, чем просто Huawei — разведка

Запад должен понять, что вызов технологической революции Китая гораздо глубже, чем спор китайской компании Huawei с Соединенными Штатами по поводу кражи интеллектуальной собственности и государственного шпионажа.

Об этом заявил глава Центра правительственной связи Великобритании Джереми Флеминг, пишет Reuters.

По его словам, невероятные темпы технологических изменений вызвали беспрецедентную неопределенность, нестабильность и риск.

"Стратегический вызов Китая в эпоху глобализованных технологий гораздо больше, чем только одна компания телекоммуникационного оборудования", - сказал Флеминг, один из трех ведущих британских разведчиков.

"Это стратегический вызов первого разряда для всех нас", - сказал он. "Мы должны понимать возможности и угрозы со стороны китайского технологического предложения", - добавил Флеминг.

Соединенные Штаты обеспокоены тем, что доминирование в сетях 5G даст какому-либо глобальному игроку, такому как Китай, преимущество, которое Вашингтон не готов принять.

"5G станет одной из важнейших и самых влиятельных технологий этой или любой другой эры", - сказал он, добавив, что хочет иметь разнообразный рынок поставщиков телекоммуникационных услуг.

Ряд государств, в частности США, Канада, Австралия, Япония, Чехия, наложили значительные ограничения на Huawei и ZTE (Норвегия, Польша и Германия также рассматривают подобные шаги) из-за опасений, что использование продукции компаний сделает их сети уязвимыми для проникновения и шпионажа извне.

Техника Huawei якобы имеет "черные двери", которые дают китайским спецслужбам доступ к зашифрованным данным устройств, хотя Пекин это отрицает. В Еврокомиссии убеждены, что китайские компании производят чипы, которые могут быть использованы "для получения наших секретов".

Европейская правда