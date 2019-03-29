Kness рассчитывает построить в Украине 500 МВт мощностей СЭС

Kness Group, один из крупнейших генподрядчиков на украинском рынке альтернативной энергетики, намерена построить в 2019 году для различных инвесторов около 500 МВт мощностей солнечных электростанций.

Об этом сообщил соучредитель Kness Group Евгений Дидиченко 28 марта в ходе дискуссии на тему "Возобновляемая энергетика в деталях", сообщает Интерфакс-Украина.

Таким образом Kness увеличит объем осуществленных компанией проектов до 1 ГВт.

В настоящее время группа управляет собственными СЭС общей мощностью около 500 МВт.

Говоря о принятии закона о "зеленых" аукционах Дидиченко отметил, что инвесторы будут заинтересованы участвовать в торгах и получить гарантированную господдержку на 20 лет.

По его словам, стоимость строительства СЭС в мире снижается более высокими, чем ожидалось, темпами. Поэтому текущий тариф на отпуск э/э СЭС, по его словам, несколько завышен.



Вместе с тем в Kness Group обеспокоены неопределенностью механизма распределения квот мощностей возобновляемых источников энергии. По мнению Дидиченко, квоты должны устанавливаться пропорционально заявкам от разных видов генерации. Аукционы должны проходить для двух основных видов "зеленой" генерации – солнца и ветра – отдельно.



"Проекты в ветроэнергетике могут быть очень крупными. В итоге им может либо не хватить квоты, либо проект вообще останется нереализованным", – отметил Дидиченко.

По его мнению, объем квот должен коррелировать с объемами балансирующих мощностей. Однако на сегодняшний день этот вопрос в Украине пока не поднимается.

Напомним, что феврале 2019 года Kness Group открыла в Виннице мощный завод по производству солнечных панелей. За год там могут изготавливать солнечных панелей общей мощностью 200 мегаватт.

Kness — это украинская группа компаний, которая разрабатывает технологии и реализует проекты традиционной и возобновляемой энергетики.

Напомним:

Весной 2018 года Европейский банк реконструкции и развития выделил Украине 25,9 млн евро на строительство трех солнечных электростанций, которые будут располагаться в Винницкой области.

За последние три года в Украине более 3 тысяч частных домохозяйств установили солнечные электростанции общей мощностью 51 МВт.

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